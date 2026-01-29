Українська правда
Дженоа підписала конкурента для Малиновського

Сергій Шаховець — 29 січня 2026, 14:45
Александро Аморім (праворуч)
Бразильський півзахисник Александро Аморім став гравцем італійської Дженоа.

Про це повідомив офіційний сайт "грифонів".

Сторони уклали контракт терміном до літа 2030 року. Бразилець обрав футболку з номером 4.

Дженоа заплатила португальській Алверці за трансфер Аморіма 8 мільйонів євро. В угоді прописані ще два мільйони бонусів.

Зазначимо, що Аморім виступає на позиції центрального півзахисника, а тому буде конкурувати за місце в основному складі з українцем Русланом Малиновським.

Раніше повідомлялося про неймовірний гол Малиновського у матчі Серії А проти Болоньї (3:2). Український хавбек став другим після легендарного Пірло в історичному рейтингу чемпіонату Італії.

