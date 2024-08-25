Ще один конкурент Малиновському: Дженоа орендувала півзахисника Ювентуса
Фабіо Міретті
ФК Дженоа
Дженоа взяла у оренду півзахисника Ювентуса Фабіо Міретті.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За інформацією джерела, угода з італійцем розрахована на 1 рік. У липні 21-річний півзахисник продовжив контракт з Ювентусом до 2028 року. Зазначимо, що Міретті є вихованцем Юве.
У минулому сезоні футболіст провів 28 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 15 мільйонів євро.
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