Ще один конкурент Малиновському: Дженоа орендувала півзахисника Ювентуса

Дженоа взяла у оренду півзахисника Ювентуса Фабіо Міретті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією джерела, угода з італійцем розрахована на 1 рік. У липні 21-річний півзахисник продовжив контракт з Ювентусом до 2028 року. Зазначимо, що Міретті є вихованцем Юве.

📝 Fabio Miretti è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Pinerolo il 03/08/2003 arriva dalla Juventus a titolo temporaneo. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, vanta 58 presenze in Serie A e 10 presenze tra UEFA Champions League ed Europa League. In maglia… pic.twitter.com/LlMNSAGjKW — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 25, 2024

У минулому сезоні футболіст провів 28 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 15 мільйонів євро.

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