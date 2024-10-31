Дженоа мінімально поступився Фіорентині та опустився на дно Серії А

Сьогодні, 31 жовтня, проходять три заключні матчі 10 туру чемпіонату Італії-2024/25.

У першому матчі ігрового дня Фіорентина на виїзді дотиснула Дженоа завдяки голу Робіна Гозенса. Таким чином "грифони" опинилися на дні турнірної таблиці, оскільки Лечче та Венеція, які були на 20 та 19 місцях перед початком туру, свої поєдинки виграли.

Фіорентина, своєю чергою, здобула шосту поспіль перемогу в усіх турнірах і піднялася на 4 сходинку. Нагадаємо, в попередньому турі "фіалки" не залишили мокрого місця від Роми Довбика.

Чемпіонат Італії – Серія А

10 тур, 31 жовтня

Дженоа – Фіорентина 0:1 (0:0)

Гол: Гозенс 72

Сьогодні відбудуться ще два матчі. Рома без Довбика прийме Торіно, а Лаціо на виїзді зіграє проти Комо. Обидва поєдинки стартують о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Ювентус вдома втратив очки з Пармою, а Інтер розгромив Емполі.