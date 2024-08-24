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Дженоа Малиновського зіграє проти Монци, Інтер прийме Лечче у 2 турі Серії А

Руслан Травкін — 24 серпня, 07:59
Дженоа Малиновського зіграє проти Монци, Інтер прийме Лечче у 2 турі Серії А
Гравці Інтера
Getty images

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться чотири матчі другого туру Серії А сезону-2024/2025.

Зокрема, Дженоа Руслана Малиновського на виїзді зіграє проти Монци. Чемпіон Італії Інтер вдома прийме Лечче. Парма вдома проведе гру з Міланом, а Лаціо поїде в Удіне, щоб помірятися силами з Удінезе.

Чемпіонат Італії — Серія А
24 серпня, 2 тур

19:30 Парма — Мілан

19:30 Удінезе — Лаціо

21:45 Інтер — Лечче

21:45 Монца — Дженоа

У 1 турі Дженоа та Інтер грали між собою і не зуміли виявити переможця. Мілан на "Сан-Сіро" дивом врятувався у грі проти Торіно. Удінезе розписав мирову з Болоньєю, а Лаціо вдома впевнено обіграв Венецію.

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