Дженоа Малиновського зіграє проти Монци, Інтер прийме Лечче у 2 турі Серії А
Гравці Інтера
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Сьогодні, 24 серпня, відбудеться чотири матчі другого туру Серії А сезону-2024/2025.
Зокрема, Дженоа Руслана Малиновського на виїзді зіграє проти Монци. Чемпіон Італії Інтер вдома прийме Лечче. Парма вдома проведе гру з Міланом, а Лаціо поїде в Удіне, щоб помірятися силами з Удінезе.
Чемпіонат Італії — Серія А
24 серпня, 2 тур
19:30 Парма — Мілан
19:30 Удінезе — Лаціо
21:45 Інтер — Лечче
21:45 Монца — Дженоа
У 1 турі Дженоа та Інтер грали між собою і не зуміли виявити переможця. Мілан на "Сан-Сіро" дивом врятувався у грі проти Торіно. Удінезе розписав мирову з Болоньєю, а Лаціо вдома впевнено обіграв Венецію.