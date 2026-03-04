Назвав суперника "геєм": сина легенди Манчестер Юнайтед серйозно покарали через гомофобну образу

Джек Флетчер, син легендарного півзахисника Манчестер Юнайтед Даррена Флетчера, отримав серйозне покарання за свою неналежну поведінку під час матчу Барнслі – Манчестер Юнайтед U-21.

Про це повідомляє BBC.

Поєдинок закінчився розгромною поразкою "червоних дияволів" 5:2, а Флетчер-молодший отримав вилучення на 64-й хвилині зустрічі, побачивши перед собою пряму червону картку.

Протистояння відбулось ще у жовтні 2025-го, але рішення слухання дисциплінарної комісії Футбольної асоціації (FA) було винесене лише зараз. 18-річного півзахисника дискваліфікували на 6 матчів та оштрафували на 1500 фунтів.

У FA зазначають, що Флетчер-молодший отримав червону картку через те, що назвав суперника "геєм". Хоча після фінального свистка Джек перепросив у гравця Барнслі за свою гомофобну образу.

Відзначимо, що Джек Флетчер є вихованцем Манчестер Сіті, який перебрався у структуру "червоних дияволів" влітку 2023-го. Спершу виступав за команду U-18, а у липні 2024-го доєднався до "молодіжки" МЮ (30 ігор). Також є гравцем збірної Англії U-19 (4 матчі).