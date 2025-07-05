Верес близький до підписання вінгера Металіста 1925 – ЗМІ

Вінгер Металіста 1925 Сергій Стень близький до переходу у Верес.

Про це повідомляє Sport Arena.

Про деталі можливого переходу наразі нічого невідомо.

23-річний футболіст – вихованець Карпат. Стень грав також за Мункач, Ужгород, Епіцентр, а минулого літа перейшов у Металіст 1925. За харків'ян вінгер провів 21 матч у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти.

Раніше пресслужба харківського клубу повідомила, що колектив залишили п'ятеро гравців – Голден Мафвента, Владислав Бугай, Олександр Чороморець, Олексій Гусєв та Педро Артур.

Раніше клуб попрощався з колишнім форвардом Шахтаря Андрієм Борячуком, який став гравцем Епіцентра.

Напередодні команда оголосила про завершення співпраці ще з трьома футболістами.