Барселона не зможе розраховувати на двох виконавців з перших хвилин Ель Класіко проти Реала

Головний тренер Барселони Гансі Флік повідомив, що два гравці його команди не зможуть вийти у стартовому складі на матч проти Реала.

Слова 60-річного німця наводить The Athletic.

Завтра, 11 травня, каталонці та мадридці зіграють в межах 35 туру Ла Ліги. Цю зустріч називають грою за чемпіонство, оскільки "синьо-гранатові" випереджають "вершкових" на чотири очки за чотири тури до фінішу.

За словами Фліка, не варто розраховувати на те, що Роберт Левандовський та Алехандро Бальде з'являться у цьому поєдинку у стартовому складі.

"Я не думаю, що вони ще готові грати в старті. Ферран Торрес дуже добре грає на позиції "дев'ятки", як і всі гравці. Я думаю, що вони обидва готові до того, щоб отримати хвилини по ходу гри", – сказав Флік.

Зазначимо, що Левандовський з'явився на полі півфінального матчу Ліги чемпіонів з Інтером (3:4) у доданий час та відіграв два додаткові тайми по 15 хвилин.

Бальде у свою чергу пропустив останні сім ігор Барселони в усіх турнірах через проблеми з підколінним сухожиллям.

Нагадаємо, що Ель Класіко між Барселоною та Реалом відбудеться завтра, 11 травня. Старт матчу запланований на 17:15 за київським часом.

Раніше стало відомо, що журналісти вигадали інтерв’ю арбітра матчу Інтер – Барселона в Лізі чемпіонів.