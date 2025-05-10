Реал зацікавлений у поверненні захисника Мілана

Мадридський Реал має намір підписати нового лівого захисника під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво "вершкових" запитували інформацію про гравця Мілана Тео Ернандеса, який вже виступав за мадридців у період з 2017 по 2019 рік. Француз провів рік в оренді в Сосьєдаді після чого перейшов до італійської команди.

Контракт Ернандеса з "россонері" завершується у 2026 році, тому гравець з великою долею ймовірності змінить команду влітку.

Раніше повідомлялося, що Ернандес хоче залишитися у Мілані та готовий піти на скорочення зарплати. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку трьох топклубів АПЛ – Челсі, Манчестер Сіті та Тоттенгема.

У поточному сезоні на його рахунку 5 голів і 6 асистів у 48 матчах у всіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється в 40 млн євро.