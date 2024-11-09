Два гравці ЮКСА отримали повістки

Два гравці футбольного клубу ЮКСА, що виступає у Першій лізі України, отримали повістки від ТЦК.

Про це повідомляє телеграм-канал Gool.ua. Також цю інформацію підтвердили Чемпіону джерела, дотичні до клубу.

Обидва футболісти стабільно виходять в основному складі команди Дмитра Чирикала. Імена гравців не повідомляються.

Зазначимо, що у заявці ЮКСА на Першу лігу є 12 футболістів старше 25 років. Це Роман Дебелко, Андрій Дедяєв, Адерінсола Есеола, Антон Євдокимов, Олексій Зозуля, Максим Казаков, Сергій Леснік (президент клубу), Дмитро Махнєв, Богдан Мишенко, Євген Селін, Олег Синьогуб та Владислав Юзефович.

Після 13 турів ЮКСА посідає 4 місце у Групі Б Першої ліги, маючи у своєму активі 24 очки. Сьогодні, 9 листопада, о 13:00 команда з Тарасівки має провести виїзний матч проти Діназа.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що всім гравцям Полтави виписали повістки, а один із футболістів був ідентифікований як той, хто перебуває в розшуку.