Барселона та Манчестер Юнайтед пропонують контракт найкращому воротареві світу

Голкіпер Астон Вілли отримав пропозиції від двох європейських топклубів.

Про це повідомляє DSports.

¡EL DIBU: EN LA MIRA DE DOS GIGANTES! 🔥



🧤 Emiliano Martínez tiene ofertas de Manchester United y Barcelona para dejar Aston Villa.



¿En qué equipo crees que continuará su carrera? 🤔



ℹ️ @fczyz



📷 AVFC pic.twitter.com/fiM3RHgjvH — DSPORTS (@DSports) May 18, 2025

За їхньою інформацією, йдеться про Барселону та Манчестер Юнайтед. Контракт Мартінеса з Астон Віллою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 25 мільйонів євро.

Влітку поточного року Мартінес, найімовірніше, покине Астон Віллу. В п’ятницю, 16 травня, після домашнього матчу 37 туру АПЛ проти Тоттенгема (перемога 2:0) він прощався з фанатами Астон Вілли зі сльозами на очах.

32-річний аргентинець уже отримав ряд пропозицій із Саудівської Аравії, проте хоче також оцінити можливість продовження кар’єри в Європі. Еміліано Мартінес виступає за Астон Віллу з 2020 року. В 2022 і 2024 роках визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА.