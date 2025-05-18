Барселона та Манчестер Юнайтед пропонують контракт найкращому воротареві світу
Голкіпер Астон Вілли отримав пропозиції від двох європейських топклубів.
Про це повідомляє DSports.
За їхньою інформацією, йдеться про Барселону та Манчестер Юнайтед. Контракт Мартінеса з Астон Віллою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 25 мільйонів євро.
Влітку поточного року Мартінес, найімовірніше, покине Астон Віллу. В п’ятницю, 16 травня, після домашнього матчу 37 туру АПЛ проти Тоттенгема (перемога 2:0) він прощався з фанатами Астон Вілли зі сльозами на очах.
32-річний аргентинець уже отримав ряд пропозицій із Саудівської Аравії, проте хоче також оцінити можливість продовження кар’єри в Європі. Еміліано Мартінес виступає за Астон Віллу з 2020 року. В 2022 і 2024 роках визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА.