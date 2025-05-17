Найкращий воротар світу змінить клуб влітку

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес влітку поточного року покине Астон Віллу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨 Emi Martínez will assess all the options also from Europe after Saudi Pro League clubs approaches, as he’s expected to leave Aston Villa.



Villa are among several clubs showing interest in Joan García, open race ahead. pic.twitter.com/O9cfVDRBxL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2025

У п’ятницю, 16 травня, Астон Вілла у 37 турі АПЛ вдома обіграла Тоттенгем 2:0. Це був останній домашній матч команди у поточному сезоні. Після гри Мартінес прощався з фанатами Астон Вілли зі сльозами на очах, що свідчить про наміри покинути клуб.

32-річний аргентинець уже отримав ряж пропозицій із Саудівської Аравії, проте хоче також оцінити можливість продовження кар’єри в Європі.

Астон Вілла вже почала пошуки заміни Мартінесу, і розглядає кандидатуру Жоана Гарсії з Еспаньола. Раніше повідомлялося про те, що Реал розглядає його як заміну Андрію Луніну.

Еміліано Мартінес виступає за Астон Віллу з 2020 року. В 2022 і 2024 роках визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА.