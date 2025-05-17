Найкращий воротар світу змінить клуб влітку
Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес влітку поточного року покине Астон Віллу.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
У п’ятницю, 16 травня, Астон Вілла у 37 турі АПЛ вдома обіграла Тоттенгем 2:0. Це був останній домашній матч команди у поточному сезоні. Після гри Мартінес прощався з фанатами Астон Вілли зі сльозами на очах, що свідчить про наміри покинути клуб.
32-річний аргентинець уже отримав ряж пропозицій із Саудівської Аравії, проте хоче також оцінити можливість продовження кар’єри в Європі.
Астон Вілла вже почала пошуки заміни Мартінесу, і розглядає кандидатуру Жоана Гарсії з Еспаньола. Раніше повідомлялося про те, що Реал розглядає його як заміну Андрію Луніну.
Еміліано Мартінес виступає за Астон Віллу з 2020 року. В 2022 і 2024 роках визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА.