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Найкращий воротар світу змінить клуб влітку

Олег Дідух — 17 травня 2025, 12:17
Найкращий воротар світу змінить клуб влітку
Еміліано Мартінес
Getty Images

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес влітку поточного року покине Астон Віллу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У п’ятницю, 16 травня, Астон Вілла у 37 турі АПЛ вдома обіграла Тоттенгем 2:0. Це був останній домашній матч команди у поточному сезоні. Після гри Мартінес прощався з фанатами Астон Вілли зі сльозами на очах, що свідчить про наміри покинути клуб.

32-річний аргентинець уже отримав ряж пропозицій із Саудівської Аравії, проте хоче також оцінити можливість продовження кар’єри в Європі.

Астон Вілла вже почала пошуки заміни Мартінесу, і розглядає кандидатуру Жоана Гарсії з Еспаньола. Раніше повідомлялося про те, що Реал розглядає його як заміну Андрію Луніну.

Еміліано Мартінес виступає за Астон Віллу з 2020 року. В 2022 і 2024 роках визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА.

Астон Вілла Еміліано Мартінес

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