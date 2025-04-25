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Два топклуби АПЛ націлилися на лідера Челсі

Олег Дідух — 25 квітня 2025, 15:51
Два топклуби АПЛ націлилися на лідера Челсі
Коул Палмер
Getty Images

Два англійські топклуби проявляють інтерес до атакувального півзахисника Челсі та збірної Англії Коула Палмера. Вони хочуть підписати його під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Мова йде про Ліверпуль і колишній клуб Палмера, Манчестер Сіті. Останні вже робили запит щодо хавбека. При цьому, є великі сумніви щодо того, що Челсі погодиться відпустити свого ключового гравця.

Нагадаємо, саме із Манчестер Сіті Палмер перейшов у Челсі влітку 2023 року за 47 мільйонів євро. Наразі Transfermarkt оцінює його вартість у 130 мільйонів.

Контракт 22-річного англійця з Челсі діє до літа 2033 року. У поточному сезоні на його рахунку 14 голів і 9 асистів у 39 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах.

Наприкінці березня Палмер відновився після травми.

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Коул Палмер

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