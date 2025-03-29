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Головна зірка Челсі повернувся до тренувань після травми

Станіслав Лисак — 29 березня 2025, 00:47
Коул Палмер
Коул Палмер
Getty Images

Зірковий півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер повернувся до тренувань з командою після пошкодження.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Окрім англійця тренування відновив і вінгер Ноні Мадуеке. Зауважимо, що Палмер пропускав поєдинок з Арсеналом через травму, яку отримав на тренуванні.

Наступний матч "сині" проведуть проти лондонського Тоттенгема в межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.

22-річний півзахисник приєднався до Челсі влітку 2023 року з Манчестер Сіті за 40 мільйонів фунтів.

У сезоні-2024/25 Палмер зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

Раніше головний тренер лондонців Енцо Мареска прокоментував "гольову засуху" гравця, яка триває з січня.

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