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Ювентус і Наполі цікавляться форвардом Челсі

Олег Дідух — 21 червня 2025, 17:32
Ювентус і Наполі цікавляться форвардом Челсі
Ніколя Джексон
Getty Images

Два італійські топклуби, Ювентус і Наполі, проявляють інтерес до форварда Челсі Ніколя Джексона.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, Челсі більше не вважає Джексона недоторканним гравцем і готовий розглянути пропозиції щодо його трансферу. В послугах 24-річного сенегальця зацікавлений Ювентус, також профіль форварда оцінює Наполі.

Контракт Джексона з Челсі діє до літа 2033 року, трансферна вартість гравця збірної Сенегалу оцінюється в 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку форварда 13 голів і 6 асистів у 36 матчах за Челсі в усіх турнірах. Він виступає за лондонський клуб з літа 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що форвард Спортинга Віктор Дьокереш відхилив пропозицію Ювентуса.

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