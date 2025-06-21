Ювентус і Наполі цікавляться форвардом Челсі
Ніколя Джексон
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Два італійські топклуби, Ювентус і Наполі, проявляють інтерес до форварда Челсі Ніколя Джексона.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, Челсі більше не вважає Джексона недоторканним гравцем і готовий розглянути пропозиції щодо його трансферу. В послугах 24-річного сенегальця зацікавлений Ювентус, також профіль форварда оцінює Наполі.
Контракт Джексона з Челсі діє до літа 2033 року, трансферна вартість гравця збірної Сенегалу оцінюється в 50 мільйонів євро.
У поточному сезоні на рахунку форварда 13 голів і 6 асистів у 36 матчах за Челсі в усіх турнірах. Він виступає за лондонський клуб з літа 2023 року.
Раніше повідомлялося про те, що форвард Спортинга Віктор Дьокереш відхилив пропозицію Ювентуса.