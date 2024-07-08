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Інгулець підписав двох гравців Шахтаря

Олександр Булава — 8 липня, 18:25
Інгулець підписав двох гравців Шахтаря

Інгулець орендував на рік півзахисників донецького Шахтаря Олега Пушкарьова та Івана Лосенка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Пушкарьов гратиме під дев’ятим номером, а Лосенко – під шостим.

Нагадаємо, наступний сезон Інгулець зіграє в Українській Прем'єр-лізі. Після завершення сезону в петровському клубі була заплутана ситуація навколо посади головного тренера, але в підсумку команду очолив екснаставник Миная Василь Кобін.

Зазначимо, що в міжсезоння клуб з Петрового зіграв два спаринги поступився Динамо (0:4) та обіграв Чорноморець (2:1)

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