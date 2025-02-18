Понєдєльнік: Дуже скучили за рідною Україною
ФК Кривбас
Півзахисник криворізького Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував завершення зимових зборів та повернення команди в Україну.
Слова футболіста наводить пресслужба команди.
"Дуже скучили за рідною Україною, раді поверненню додому. Думаю, для нас адаптація не стане проблемою. Все добре.
До матчу проти Вереса підходимо у повній бойовій готовності. Налаштовані на серйозний матч та прагнемо набрати максимум очок. Останні матчі проти рівнян принципові, тож буде цікаво", – розповів Понєдєльнік.
Зазначимо, що матч між Кривбасом та Вересом відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.
Раніше стало відомо місце проведення поєдинку команди Вернидуба проти рівненського клубу.