Понєдєльнік: Дуже скучили за рідною Україною

Півзахисник криворізького Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував завершення зимових зборів та повернення команди в Україну.

Слова футболіста наводить пресслужба команди.

"Дуже скучили за рідною Україною, раді поверненню додому. Думаю, для нас адаптація не стане проблемою. Все добре.

До матчу проти Вереса підходимо у повній бойовій готовності. Налаштовані на серйозний матч та прагнемо набрати максимум очок. Останні матчі проти рівнян принципові, тож буде цікаво", – розповів Понєдєльнік.