Це ще що таке? Капітан збірної Ямайки злякався подарунка перед матчем, вважаючи, що це "чорна магія"

Курйозний епізод стався перед матчем кваліфікації до чемпіонату світу, де зустрічалися збірні Нової Каледонії та Ямайка.

Під час традиційного обміну вимпелами капітан новокаледонців вирішив зробити супернику додатковий символічний подарунок. Однак реакція лідера ямайської команди Андре Блейка виявилася несподіваною.

Голкіпер спершу відмовлявся брати презент, запідозривши щось недобре. Він навіть припустив, що це може бути пов'язано із забобонами чи "чорною магією", через що поставився до ситуації з явною насторогою.

Епізод швидко розлетівся мережею, викликавши хвилю жартів серед уболівальників, які з гумором відреагували на обережність досвідченого воротаря.

Втім, жодні забобони не завадили Ямайка досягти результату на полі – команда здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

