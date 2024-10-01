Дулуб: Зараз Шахтар нагадує мені футзальну команду

Український тренер Олег Дулуб заявив, що донецький Шахтар нагадує йому футзальну команду за тактикою ведення гри. Також фахівець вважає, що "гірникам" буде важко у матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Його слова передає Український футбол.

"Шахтарю однозначно буде важко з Аталантою, але згадаймо минулі сезони, коли "гірники" могли вистрілити в будь-який момент. Враховуючи контекст усіх подій, які відбуваються зараз у Шахтарі, то нічия буде вдалим результатом. Раніше Шахтар був агресивним, атакувальним і вмів створювати моменти, коли йому давали лише метр простору.

А зараз Шахтар нагадує мені футзальну команду: швидкісних атак немає, все будується через контроль. А якщо не варіювати тактику, то настає фаза стагнації, де результат приносять лише майстерність окремих футболістів, того ж Бондаренка. Зараз не найвдаліший період для Шахтаря", – сказав фахівець.