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Дулуб: Зараз Шахтар нагадує мені футзальну команду

Андрій Яросименко — 1 жовтня, 14:35
Дулуб: Зараз Шахтар нагадує мені футзальну команду
Олег Дулуб
ФК ЛНЗ

Український тренер Олег Дулуб заявив, що донецький Шахтар нагадує йому футзальну команду за тактикою ведення гри. Також фахівець вважає, що "гірникам" буде важко у матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Його слова передає Український футбол.

"Шахтарю однозначно буде важко з Аталантою, але згадаймо минулі сезони, коли "гірники" могли вистрілити в будь-який момент. Враховуючи контекст усіх подій, які відбуваються зараз у Шахтарі, то нічия буде вдалим результатом. Раніше Шахтар був агресивним, атакувальним і вмів створювати моменти, коли йому давали лише метр простору.

А зараз Шахтар нагадує мені футзальну команду: швидкісних атак немає, все будується через контроль. А якщо не варіювати тактику, то настає фаза стагнації, де результат приносять лише майстерність окремих футболістів, того ж Бондаренка. Зараз не найвдаліший період для Шахтаря", – сказав фахівець.

Зазначимо, поєдинок Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 2 жовтня, на Фелтінс-Арені в німецькому Гельзенкірхені. Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

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