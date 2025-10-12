Ювілейний гол Суареса та дубль Мессі допомогли Інтеру розгромити Атланту

У ніч з 11 на 12 жовтня відбувся матч регулярного чемпіонату МЛС між Інтером Маямі та Атлантою Юнайтед.

Гол Суареса та дубль Мессі принесли колективу з Флориди перемогу з рахунком 4:0.

Чудовий удар з льоту став для уругвайця 600-м кар'єрі – для цього йому знадобилось 852 матчі. Також на рахунку Суареса 316 результативних передач.

Відеоогляд матчу Інтер Маямі – Атланта Юнайтед

МЛС – регулярний чемпіонат

33 тур, 12 жовтня

Інтер Маямі – Атланта 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Мессі, 39, 2:0 – Альба, 52, 3:0 – Суарес, 61, 4:0 – Мессі, 87

Зазначимо, що протягом кар'єри Суарес грав за такі клуби як Ліверпуль, Аякс, Гронінгем, Атлетико Мадрид, Барселона, Насьйональ та Греміо.