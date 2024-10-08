Питання, чи той це тренер: президент Буковини – про Кривенцова
Президент Буковини Володимир Дубинський має повну довіру до головного тренера команди Валерія Кривенцова попри незадовільні результати клубу.
Про це функціонер розповів у коментарі Трендець.
"Ми зараз граємо не в той футбол, який він мені обіцяв, але я сподіваюся, що крок за кроком це буде поліпшуватися. Я розумію, що будь-якому тренеру потрібно мінімум два-три роки.
Мені сказали, що команда вже змінила тактичні схеми, тренувальний процес, і ми буквально за тиждень-другий побачимо зміни, голи. Довіра до тренера є. Розумію, що для того, щоб досягти якогось великого результату, потрібен буде тренер-легіонер.
Коли програєш, щось не подобається, то хочеться сказати: "Все, вільний". Але ми домовилися з Валерієм – до наступного літа ми не будемо розмовляти про відставку", – сказав Дубинський.
Нагадаємо, Кривенцов став головним тренером Буковини у травні 2024 року, до цього він працював у Зорі та Металісті 1925.
Наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці групи А у турнірній таблиці Першої ліги – команда здобула чотири перемоги, двічі зіграла внічию і двічі програла.