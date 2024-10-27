Дубінчак: Нічия – це позитивний результат для Динамо

Захисник Динамо Владислав Дубінчак прокоментував нічию з Шахтарем в 11 турі чемпіонату України.

Цитує гравця пресслужба київського клубу.

"Якщо брати по першому тайму, то нам усе важкувато давалося. Плюс далася взнаки травма Попова. У другому таймі, особливо після червоної картки у Шахтаря, ми зобов’язані були дотискати їх, але вже як є. Нічия зараз для нас також є позитивним результатом, якщо виходити з турнірної таблиці", – розповів захисник.

Оборонець відповів на запитання про активність Шахтаря у першій половині гри, в той час, як кияни більше відсиджувалися на своїй половині поля.

"Ми були готовими, враховуючи, що в них було на два дні відпочинку більше порівняно з нами, тому вони були свіжішими, а ми – трохи втомленими. Плюс їм на даний момент потрібно більше було перемагати, тому так гра й складалася", – сказав футболіст.

Також Дубінчак розповів про настанови головного тренера "біло-синіх" Олександра Шовковського у перерві матчу.

"Настанови були – продовжувати грати, знайти свій момент, забити гол та здобути перемогу. Але гра склалася так, що ми на початку другого тайму пропустили. Потім червона картка, після якої, звичайно, стало легше, оскільки вони відійшли назад, повністю віддали нам ініціативу. Через це ми змогли проявити себе більше й краще, ніж це було в першому таймі", – зазначив гравець.

Захисник вважає, що підсумковий результат є позитивним для київського клубу.

"Так, як розвивалися події на полі, то я вважаю, що це позитивний результат для нас", – сказав Дубінчак.

Нагадаємо, зустріч завершилась внічию – 1:1. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.

Після 10 турів УПЛ "біло-сині" посідають ндругу сходинку в турнірній таблиці чемпіонів із 25 балами в активі, "гірники" йдуть 4-ми, набравши 19 очок.