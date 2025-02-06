Тролінг від коханої: дружина футболіста Шахтаря висміяла постійні виїзди чоловіка на матчі

Дружина голкіпера Шахтаря Дмитра Різника затролила свого чоловіка у соціальних мережах, опублікувавши кумедне відео.

Дарина опублікувала короткий ролик, в якому вона іронізує на тему того, що коханий постійно на зборах і не приділяє увагу сину, а точніше його вихованню.

Звісно ж, це не більш ніж гумор, але фанати встали на захист воротаря. Вболівальники кажуть, що без нього команді б настала "п***а".

Нагадаємо, Дмитро та Дарина одружилися у серпні 2021 року, а в лютому 2022-го у пари народився син Тимофій.

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Цього сезону на рахунку 26-річного голкіпера 16 матчів у межах УПЛ, 5 з яких він відіграв на нуль. Контракт футболіста з "гірниками" розрахований до кінця 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Різник потрапив до символічної збірної заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів за версією WhoScored.