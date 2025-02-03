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Ван дер Сар: Різник може стати одним з кращих воротарів світу

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 14:19
Ван дер Сар: Різник може стати одним з кращих воротарів світу
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Легендарний ексголкіпер Манчестер Юнайтед та Аякса Едвін ван дер Сар назвав воротарів, які можуть стати найкращими у світі.

Нідерландець поспілкувався із WhoScored.

"У наступні 10 років кращими у світі можуть стати Джанлуїджи Доннарумма та Дмитро Різник. Воротар Шахтаря грає дуже добре, я слідкую за ним.

Джіджі теж все ще є молодим воротарем, який грає на високому рівні. Мені подобається його стиль", – розповів ван дер Сар.

Нагадаємо, Едвін відомий своїми виступами за Манчестер Юнайтед, Аякс, Фулгем та Ювентус.

Футболіст завершив кар'єру у 2011 році, після чого на короткий час у 2016 році відновив виступи заради аматорського клубу Нордвейк, у якому починав свій професійний шлях.

Раніше футболістка збірної України Анастасія Терех назвала ван дер Сара одним зі своїх найулюбленіших гравців.

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