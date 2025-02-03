Ван дер Сар: Різник може стати одним з кращих воротарів світу
Легендарний ексголкіпер Манчестер Юнайтед та Аякса Едвін ван дер Сар назвав воротарів, які можуть стати найкращими у світі.
Нідерландець поспілкувався із WhoScored.
"У наступні 10 років кращими у світі можуть стати Джанлуїджи Доннарумма та Дмитро Різник. Воротар Шахтаря грає дуже добре, я слідкую за ним.
Джіджі теж все ще є молодим воротарем, який грає на високому рівні. Мені подобається його стиль", – розповів ван дер Сар.
Нагадаємо, Едвін відомий своїми виступами за Манчестер Юнайтед, Аякс, Фулгем та Ювентус.
Футболіст завершив кар'єру у 2011 році, після чого на короткий час у 2016 році відновив виступи заради аматорського клубу Нордвейк, у якому починав свій професійний шлях.
Раніше футболістка збірної України Анастасія Терех назвала ван дер Сара одним зі своїх найулюбленіших гравців.