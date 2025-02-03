Ван дер Сар: Різник може стати одним з кращих воротарів світу

Легендарний ексголкіпер Манчестер Юнайтед та Аякса Едвін ван дер Сар назвав воротарів, які можуть стати найкращими у світі.

Нідерландець поспілкувався із WhoScored.

"У наступні 10 років кращими у світі можуть стати Джанлуїджи Доннарумма та Дмитро Різник. Воротар Шахтаря грає дуже добре, я слідкую за ним. Джіджі теж все ще є молодим воротарем, який грає на високому рівні. Мені подобається його стиль", – розповів ван дер Сар.

🇺🇦 Dmytro Riznyk

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma#MUFC icon @VDSar1970 picks the two goalkeepers he thinks can become the best in the world over the next 10 years. 🧤



Watch @DannWorth's full 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 interview below! 👇 — WhoScored.com (@WhoScored) February 1, 2025

Нагадаємо, Едвін відомий своїми виступами за Манчестер Юнайтед, Аякс, Фулгем та Ювентус.

Футболіст завершив кар'єру у 2011 році, після чого на короткий час у 2016 році відновив виступи заради аматорського клубу Нордвейк, у якому починав свій професійний шлях.

Раніше футболістка збірної України Анастасія Терех назвала ван дер Сара одним зі своїх найулюбленіших гравців.