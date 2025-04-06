Дружину гравця Манчестер Юнайтед пограбували

Дружина голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана, Мелані Камаю, стала жертвою пограбування.

Про це повідомляє Daily Mail.

За їхньою інформацією, інцидент трапився 29 березня на парковці поблизу італійського ресторану в слищі Олдері Едж в Англії. У жінки вкрали сумку вартістю 62 тисячі доларів і годинник Rolex.

Поліція вже впіймала грабіжника. Ним виявився 25-річний Ліам Росс, якого також підозрюють в торгівлі наркотиками. В травні він предстане перед судом Честера.

Онана виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2023 року. Контракт 29-річного камерунського голкіпера діє до літа 2028 року з опцією продовження ще на рік.

Раніше повідомлялося про те, що жертвою грабіжників став партнер Віктора Циганкова по Жироні Артур.