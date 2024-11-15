Примиренню бути! Дружина вінгера збірної України показала миле сімейне відео

Кохана вінгера Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова показала у соцмережах дуже миле сімейне відео.

Дружина гравця опублікувала запис домашнього ансамблю, а саме гру на музичних інструментах самого футболіста та його донечки Софії.

"Моє улюблене відео", – написала Ганна.

Зазначимо, що влітку пролунав гучний скандал зі зрадою гравця збірної України, який виставила у соцмережах його дружина. Судячи з останніх публікацій Ганни, стосунки у пари поступово налагоджуються.

Зараз Олександр відправився на збори з "жовто-синіми", які мають провести заключні ігри в Лізі націй.

Нагадаємо, збірна України 16 листопада проведе матч проти Грузії, а вже 19 числа зустрінеться з Албанією.