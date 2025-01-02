4 роки, як я о***ваю від материнства: дружина лідера Шахтаря "привітала" доньку з днем народження

Дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова опублікувала у соціальних мережах фотографії з дня народження доньки.

Ганна показала багато світлин та гарне вбарння Софії, яка сьогодні відзначає 4 роки!

Кохана футболіста також вирішила креативно "привітати" доцю зі святом, залишивши своєрідне послання.

"4 роки, як я о***ваю від радості материнства. Спойлер іншим мамам: легше не стало!" – з гумором написала жінка Зубкова.

До слова, і сама Ганна не залишилась без подарунка, отримавши шикарний букет троянд.

Нагадаємо, Олександр і Ганна одружилися у 2019 році, а вже взимку 2021-го народилася Софія.

Цього сезону на рахунку 28-річного футболіста 5 голів і 3 результативні передачі в 12 матчах УПЛ. Контракт українця з Шахтарем розрахований до липня 2027 року.