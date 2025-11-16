Лісне не з'явилося на матч, Тростянець розгромив Діназ: результати 19-го туру Другої ліги

Сьогодні, 16 листопада, відбулися матчі 19-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

Справжню гольову перестрілку влаштували Чорноморець-2 та Чайка (3:3). Тростянець не відстав від конкурентів та забив 4 у ворота Діназа, розгромивши суперника.

Інші матчі були вже менш результативними. Лівий берег-2 та Пенуел розписали мирову (1:1), Атлет переконливо обіграв Ужгород, Скала 1911 втримала перемогу над Нивою Вінниця, а Куликів-Білка здолав Буковину-2.

Також мав відбутися поєдинок Вільхівці – Лісне, однак гості не прибули на матч.

Чемпіонат України – Друга ліга

19 тур, 16 листопада

Лівий берег-2 – Пенуел Кривий Ріг 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Каплунов, 1:1 – 72 Пасічний

Діназ Вишгород – Тростянець 1:4 (1:4)

Голи: 0:1 – 9 Чеглов, 0:2 – 22 Чеглов, 0:3 – 25 Чеглов, 0:4 – 36 Чеглов, 1:4 – 42 Рудницький

Атлет Київ – Ужгород 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Даниленко, 2:0 – 83 Мовчан (пен.)

Нива Вінниця – Скала 1911 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Мердєєв, 0:2 – 82 Лук'янченко, 1:2 – 90 Лотоцький

Чайка – Чорноморець-2 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 17 Гуськов, 2:0 – 22 Крамаренко, 2:1 – 40 Лущик, 3:1 – 52 Головко, 3:2 – 71 Жоао, 3:3 – 77 Степовий

Куликів-Білка – Буковина-2 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Шарабура

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ФК Лісне має серйозні проблеми з фінансуванням та може знятися з чемпіонату.