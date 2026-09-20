Поділля та Авангард перемогли в 7 турі Другої ліги
У неділю, 20 вересня, відбулися ще два матчі в рамках 7 туру Другої ліги сезону-2026/27. Хмельницьке Поділля на виїзді здобула перемогу з рахунком 3:2 над Рухом. У першому таймі Поділля повело 2:0 завдяки дублю Владислава Чабана. Рух зумів відігратися, проте одразу пропустив третій гол у власні ворота.
Також був дограний матч між запорізьким Металургом і Авангардом, який був призупинений напередодні через повітряну тривогу. Гості вирвали перемогу в компенсований до другого тайму час завдяки голу Кирила Гребенюка з пенальті.
Чемпіонат України – Друга ліга
7 тур, 20 вересня
Група А
Рух – Поділля – 2:3 (1:2)
Голи: 0:1 – 10 Чабан, 0:2 – 25 Чабан (з пенальті), 1:2 – 33 Ковач, 2:2 – 75 Літвінчук, 2:3 – 79 Лис
Група Б
Металург Запоріжжя – Авангард – 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 52 Сітало, 1:1 – 62 Воловик, 1:2 – 90+4 Гребенюк (з пенальті)
Напередодні вінницька Нива на виїзді обіграла Діназ.