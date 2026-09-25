Поділля та Карбон здобули перемоги в матчах 8 туру Другої ліги

У п'ятницю, 25 вересня, стартував восьмий тур Другої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

У групі А хмельницьке Поділля на виїзді на останніх хвилинах вирвало перемогу 2:1 на тернопільською Нивою-2. У групі Б Карбон завдяки голу в першому таймі мінімально обіграв Полтаву-2.

Чемпіонат України – Друга ліга

8 тур, 25 вересня

Група А

Нива Тернопіль-2 – Поділля – 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 71 Угринюк, 1:1 – 74 Переходько, 1:2 – 90+3 Сєрафімов

Група Б

Карбон – Полтава-2 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 34 Глущенко

Минулого тижня в сьомому турі Вільхівці на виїзді мінімально обіграли Скалу 1911, а Атлет розгромив Полтаву-2. Решта матчів 8 туру Другої ліги відбудуться 26 і 27 вересня.