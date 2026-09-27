Гол Андрухіва врятував Ребел від поразки у матчі з Тростянцем у 8-му турі Другої ліги

У неділю, 27 вересня, відбудуться заключні матчі восьмого туру Другої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

У першому протистоянні ігрового дня Тростянець розписав бойову нічию із київським Ребелом, втративши перевагу у рахунку на останніх хвилинах. Перший гол забив хавбек столичного колективу Данило Панов на 40-й хвилині.

Утім, уже на початку другої половини зустрічі Руслан Буряк за 4 хвилини оформив дубль. Здавалося, що господарі завершать матч тріумфом, проте на 90+2 хвилині Богдан Андрухів забив м'яч та врятував київську команду від поразки.

Чемпіонат України – Друга ліга

8 тур, 27 вересня

Група Б

Тростянець – Ребел – 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Панов, 1:1 – 51 Буряк, 2:1 – 54 Буряк, 2:2 – 90+2 Андрухів

Зазначимо, що зустріч між столичним клубом Атлет Київ та СК Металург було відкладено. Також о 14:30 за київським часом має розпочатися матч СК Вільхівці – Рух.

Нагадаємо, що у попередніх матчах 8-го туру Нива здолала Дністер, а Брацлав впевнено переграв Скалу 1911.