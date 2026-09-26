Нива здолала Дністер, Брацлав впевнено переграв Скалу 1911 у 8 турі Другої ліги
У суботу, 26 вересня, трьома матчами продовжилася програма восьмого туру Другої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.
Розпочався ігровий день з перемоги вінницького Брацлава над Скалою 1911. Куліш забив перший м'яч на 5-й хвилині, а вже згодом справу до впевненої перемоги довели Штокал та Панасюк.
На цьому тріумф вінницьких команд у групі А не завершився. Нива здолала заліщицький Дністер. Спочатку Погорілий вразив ворота Колесника, а Мендес Ріела на 58-й хвилині добив суперника остаточно.
Натомість Авангард у групі B також переграв свого суперника, Пенуел, не пропустивши жодного голу. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Гребенюк.
Брацлав – Скала 1911 – 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 5 Куліш, 2:0 – 69 Штокал, 3:0 – 78 Панасюк.
Нива – Дністер – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 22 Погорілий, 2:0 – 58 Мендес Ріела.
Група В
Авангард – Пенуел – 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 25 Гребенюк.
Нагадаємо, що в стартових матчах цього туру Поділля та Карбон здобули перемоги.