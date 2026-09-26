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Нива здолала Дністер, Брацлав впевнено переграв Скалу 1911 у 8 турі Другої ліги

Микола Літвінов — 26 вересня 2026, 17:43
Нива здолала Дністер, Брацлав впевнено переграв Скалу 1911 у 8 турі Другої ліги

У суботу, 26 вересня, трьома матчами продовжилася програма восьмого туру Другої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

Розпочався ігровий день з перемоги вінницького Брацлава над Скалою 1911. Куліш забив перший м'яч на 5-й хвилині, а вже згодом справу до впевненої перемоги довели Штокал та Панасюк.

На цьому тріумф вінницьких команд у групі А не завершився. Нива здолала заліщицький Дністер. Спочатку Погорілий вразив ворота Колесника, а Мендес Ріела на 58-й хвилині добив суперника остаточно.

Натомість Авангард у групі B також переграв свого суперника, Пенуел, не пропустивши жодного голу. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Гребенюк.

Чемпіонат України – Друга ліга
8 тур, 26 вересня

Група А

Брацлав – Скала 1911 – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Куліш, 2:0 – 69 Штокал, 3:0 – 78 Панасюк.

Нива – Дністер – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Погорілий, 2:0 – 58 Мендес Ріела.

Група В

Авангард – Пенуел – 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Гребенюк.

Нагадаємо, що в стартових матчах цього туру Поділля та Карбон здобули перемоги.

Чемпіонат України, Друга ліга

Чемпіонат України, Друга ліга

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