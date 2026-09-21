Атлет переміг Полтаву-2, Вільхівці завдяки автоголу здолали Скалу 1911

У понеділок, 21 вересня, відбулися заключні матчі 7 туру Другої ліги України сезону-2026/27.

Зокрема, київський Атлет здобув упевнену перемогу над Полтавою-2, водночас Пенуел вдома поступився Тростянцю.

Закривав програму ігрового дня та туру поєдинок, у якому Вільхівці на виїзді з мінімальним рахунком перемогли Скалу 1911.

Чемпіонат України – Друга ліга

7 тур, 20 вересня

Група Б

Полтава-2 – Атлет 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Юшко, 0:2 – 53 Овраменко, 0:3 – 80 Мовчан

Пенуел Кривий Ріг – Тростянець 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Буряк, 1:1 – 56 Бокулев, 1:2 – 76 Чуквуемека, 1:3 – 81 Чуквуемека

Група А

Скала 1911 – Вільхівці 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 52 Чібуезе (аг)

Напередодні Поділля на виїзді здобуло перемогу над Рухом.