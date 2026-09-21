Атлет переміг Полтаву-2, Вільхівці завдяки автоголу здолали Скалу 1911
У понеділок, 21 вересня, відбулися заключні матчі 7 туру Другої ліги України сезону-2026/27.
Зокрема, київський Атлет здобув упевнену перемогу над Полтавою-2, водночас Пенуел вдома поступився Тростянцю.
Закривав програму ігрового дня та туру поєдинок, у якому Вільхівці на виїзді з мінімальним рахунком перемогли Скалу 1911.
Чемпіонат України – Друга ліга
7 тур, 20 вересня
Група Б
Полтава-2 – Атлет 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 31 Юшко, 0:2 – 53 Овраменко, 0:3 – 80 Мовчан
Пенуел Кривий Ріг – Тростянець 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 3 Буряк, 1:1 – 56 Бокулев, 1:2 – 76 Чуквуемека, 1:3 – 81 Чуквуемека
Група А
Скала 1911 – Вільхівці 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 52 Чібуезе (аг)
Напередодні Поділля на виїзді здобуло перемогу над Рухом.