Колос 2 переміг Чернігів, Олександрія 2 розгромила Чайку в 9 турі Другої ліги

Сьогодні, 6 жовтня, відбулися матчі Другої ліги України з футболу.

Колос 2 мінімально переміг Чернігів, Олександрія 2 розгромила Чайку, забивши 4 м'ячі без відповіді, Рух 2 та Куликів розписали мирову, а Ужгород здолав Вільхівці.

Чемпіонат України – Друга ліга

9 тур, 6 жовтня

Рух 2 – Куликів 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 31 Панченко, 1:1 - 37 Шарабура

Колос 2 – Чернігів 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Басов

Олександрія 2 – Чайка 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 44 Плакса, 2:0 - 45+2 Романенко, 3:0 - 57 Безклейний, 4:0 - 76 Базаєв (пен.)

Ужгород – Вільхівці 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 7 Коваленко

Нагадаємо, напередодні Скала 1911 перемогла Реал-Фарму, Локомотив Київ здолав Тростянець.

Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі А є дубль Полісся, у якого 19 балів після 9 турів. А у групі В на першому місці йде Колос 2, у якого 22 очка після 8 поєдинків.