Скала 1911 перемогла Реал-Фарму, Локомотив Київ здолав Тростянець у 9 турі Другої ліги

Сьогодні, 5 жовтня, пройдуть 5 матчів 9 туру чемпіонату Другої ліги сезону-2024/25.

У матчі-відкритті ігрового дня київський Локомотив мінімально переграв Тростянець. У другому поєдинку Скала 1911 впевнено здолала Реал-Фарму.

Чемпіонат України – Друга ліга

8 тур, 28 вересня

Тростянець – Локомотив Київ 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Титаренко.

Скала 1911 – Реал-Фарма 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Ралюченко, 2:0 – 74 Цуркан, 3:0 – 84 Лісовик, 3:1 – 86 Барсуков (пен)

Ревера 1908 – Пробій Городенка 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Сікач, 1:1 – 38 Угринюк.

Нагадаємо, напередодні Локомотив Київ у домашньому матчі обіграв Ниву Вінницю, Пробій Городенка з дублем Богдана Оринчака здолав Скалу 1911, а Гірник-Спорт та Тростянець розписали безгольову нічию.

Наразі одноосібним лідером Другої ліги є дубль ковалівського Колоса, в активі команди 19 після восьми турів чемпіонату.