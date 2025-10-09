Українська правда
Друга ліга. Вінницька Нива та Колос-2 здобули перемоги в заключних матчах 12 туру

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2025, 16:55
ПФЛ

У четвер, 9 жовтня, двома матчами завершився 12-й тур Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

Так, у групі А вінницька Нива перемогла другу команду тернопільської Ниви. Єдиний гол на 72-й хвилині за гостей забив Петленко.

Водночас у групі В друга команда Колоса переграла другу команду Лівого Берега.

Чемпіонат України – Друга ліга
12 тур, 8 жовтня

Група А

Нива Тернопіль-2 – Нива Вінниця 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 72 Петленко

Група В

Колос-2 – Лівий Берег-2 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Швець, 1:1 – 74 Лобко, 2:1 – 88 Казаков

Нагадаємо, вчора, 8 жовтня, відбулося 6 поєдинків 12 туру.

