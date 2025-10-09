Друга ліга. Вінницька Нива та Колос-2 здобули перемоги в заключних матчах 12 туру
ПФЛ
У четвер, 9 жовтня, двома матчами завершився 12-й тур Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.
Так, у групі А вінницька Нива перемогла другу команду тернопільської Ниви. Єдиний гол на 72-й хвилині за гостей забив Петленко.
Водночас у групі В друга команда Колоса переграла другу команду Лівого Берега.
Чемпіонат України – Друга ліга
12 тур, 8 жовтня
Група А
Нива Тернопіль-2 – Нива Вінниця 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 72 Петленко
Група В
Колос-2 – Лівий Берег-2 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 44 Швець, 1:1 – 74 Лобко, 2:1 – 88 Казаков
Нагадаємо, вчора, 8 жовтня, відбулося 6 поєдинків 12 туру.