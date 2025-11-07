Колос-2 розгромив Тростянець, Локомотив Київ проїхався по Гірнику-Спорт у 17 турі Другої ліги

У п'ятницю, 7 листопада, відбулася низка матчів 17 туру Другої ліги сезону-2025/26.

Зокрема, вінницька Нива зіграла внічию з другою командою Буковини, Колос-2 розгромив Тростянець, Локомотив Київ не помітив Гірник-Спорт, друга команда Олександрії була сильніше за Пенуел, а Ужгород програв Ниві Тернопіль-2.

Чемпіонат України – Друга ліга

17 тур, 7 листопада

Нива Вінниця – Буковина-2 0:0

Колос-2 – Тростянець 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Басов, 2:0 – 42 Колесник, 3:0 – 47 Димнич

Локомотив Київ – Гірник-Спорт 4:0 (3:0)

Олександрія – Пенуел 1:0 (0:0)

Нива Тернопіль-2 – Ужгород 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 16 Крамарчук

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, також відбувся перший матч 15 туру Першої ліги сезону-2025/26, в якому Лівий Берег переграв Інгулець.