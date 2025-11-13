Ребел переграв другу команду Колоса у заключному матчі 18 туру Другої ліги

У четвер, 13 листопада, відбувся заключний матч 18 туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26, в якому Ребел переграв другу команду Колоса.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі Ребел набрав 32 бала одразу заскочив на 3-тю сходинку турнірної таблиці групи В. Колос-2 із 36 очками залишився 2-м.

Чемпіонат України – Друга ліга

18 тур, 13 листопада

Ребел – Колос-2 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Андрухів, 2:0 – 62 Бодня (пен)

Нагадаємо, вчора, 12 листопада, в турі відбулося кілька розгромних перемог – одразу шість команд забили по чотири чи більше м'ячі.