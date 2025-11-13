Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ребел переграв другу команду Колоса у заключному матчі 18 туру Другої ліги

Олексій Мурзак — 13 листопада 2025, 16:18
Ребел переграв другу команду Колоса у заключному матчі 18 туру Другої ліги
ПФЛ

У четвер, 13 листопада, відбувся заключний матч 18 туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26, в якому Ребел переграв другу команду Колоса.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі Ребел набрав 32 бала одразу заскочив на 3-тю сходинку турнірної таблиці групи В. Колос-2 із 36 очками залишився 2-м.

Чемпіонат України – Друга ліга
18 тур, 13 листопада

Ребел – Колос-2 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Андрухів, 2:0 – 62 Бодня (пен)

Нагадаємо, вчора, 12 листопада, в турі відбулося кілька розгромних перемог – одразу шість команд забили по чотири чи більше м'ячі.

Чемпіонат України, Друга ліга

Чемпіонат України, Друга ліга

Шість розгромів за день та 5-годинний матч в Одесі: результати 18-го туру Другої ліги
Лісне розгромило Скалу 1911, Діназ переміг Чорноморець-2 у 17 турі Другої ліги
Колос-2 розгромив Тростянець, Локомотив Київ проїхався по Гірнику-Спорт у 17 турі Другої ліги
Пенуел розписав результативну нічию з Чорноморцем-2, Вільхівці переграли Буковину-2 у 16 турі Другої ліги
Локомотив переграв Ребел, Нива Вінниця здолала Ужгород у 16 турі Першої ліги

Останні новини