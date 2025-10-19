Українська правда
Локомотив Київ переграв Чайку, Полісся-2 зіграло внічию з Вільхівцями у Другій лізі України

Олексій Мурзак — 19 жовтня 2025, 18:20
У неділю, 19 жовтня, відбулася низка матчів 14 туру Другої ліги України.

Так, у групі А друга команда Полісся зіграла внічию з Вільхівцями, а столичний Атлет розписав мирову з вінницькою Нивою. Не виявили сильнішого і Буковина-2 зі Скалою 1911.

Водночас у групі В Локомотив Київ переграв Чайку.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга
14 тур, 19 жовтня

Група А

Полісся-2 – Вільхівці 1:1 (0:0)

Атлет Київ – Нива Вінниця 1:1 (1:0)

Буковина-2 – Скала 1911 1:1 (1:1)

Група В

Чайка – Локомотив Київ 0:2 (0:2)

Як відомо, не відбувся матч між Ужгородом та ФК Лісне, який зіткнувся з фінансовими проблемами та взагалі може не дограти чемпіонат.

Чемпіонат України, Друга ліга

