Рибалка: ФК Лісне зніметься з чемпіонату
Сергій Рибалка
Ексдинамівець Сергій Рибалка розповів, що у його теперішньому клубів ФК Лісне серйозні фінансові проблеми.
Його слова цитує сайт Sport-Express.
У футбольному клубі Лісне назріває серйозна криза. За інформацією з джерел, близьких до команди, ситуація з фінансами критична, а керівництво поки не демонструє реальних кроків для погашення заборгованостей.
Команда швидше за все зніметься з чемпіонату! Про які гроші можна говорити?", – повідомив Сергій Рибалка.
Після 12 зіграних турів Лісне має у своєму активі 20 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера всього на чотири бали. Утім, нещодавня розгромна поразка від Полісся-2 (1:5) лише додала тривоги вболівальникам і команді.
Раніше головний тренер команди Вадим Мельник теж висловився про фінансове становище команди.