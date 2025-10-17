Рибалка: ФК Лісне зніметься з чемпіонату

Ексдинамівець Сергій Рибалка розповів, що у його теперішньому клубів ФК Лісне серйозні фінансові проблеми.

Його слова цитує сайт Sport-Express.

У футбольному клубі Лісне назріває серйозна криза. За інформацією з джерел, близьких до команди, ситуація з фінансами критична, а керівництво поки не демонструє реальних кроків для погашення заборгованостей.

Команда швидше за все зніметься з чемпіонату! Про які гроші можна говорити?", – повідомив Сергій Рибалка.

Після 12 зіграних турів Лісне має у своєму активі 20 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера всього на чотири бали. Утім, нещодавня розгромна поразка від Полісся-2 (1:5) лише додала тривоги вболівальникам і команді.

Раніше головний тренер команди Вадим Мельник теж висловився про фінансове становище команди.