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Драматична розв'язка та камбек, що не відбувся: огляд матчу Реал – Боруссія Дортмунд

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 07:48
Драматична розв'язка та камбек, що не відбувся: огляд матчу Реал – Боруссія Дортмунд
x.com/realmadriden

Мадридський Реал у драматичному матчі пройшов дортмундську Боруссію на шляху до 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу, не дозволивши завершити камбек у компенсований час.

Червона картка для Гюйсена та гол з пенальті Гірассі не врятували "джмелів" від поразки.

Відеоогляд матчі Реал – Боруссія Дортмунд

Клубний чемпіонат світу-2025
1/4 фіналу, 6 липня

Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Гонсало Гарсія, 2:0 – 20 Франсіско Гарсія, 2:1 – 90+3 Баєр, 3:1 – 90+4 Мбаппе, 3:2 – 90+8 Гірассі (пен)

Суперником Реала у півфіналі стане французький Парі Сен-Жермен, який у драматичному протистоянні переграв мюнхенську Баварію.

Боруссія Дортмунд ВІДЕООГЛЯД Клубний чемпіонат світу Реал Мадрид

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