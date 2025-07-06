Драматична розв'язка та камбек, що не відбувся: огляд матчу Реал – Боруссія Дортмунд

Мадридський Реал у драматичному матчі пройшов дортмундську Боруссію на шляху до 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу, не дозволивши завершити камбек у компенсований час.

Червона картка для Гюйсена та гол з пенальті Гірассі не врятували "джмелів" від поразки.

Відеоогляд матчі Реал – Боруссія Дортмунд

Клубний чемпіонат світу-2025

1/4 фіналу, 6 липня

Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Гонсало Гарсія, 2:0 – 20 Франсіско Гарсія, 2:1 – 90+3 Баєр, 3:1 – 90+4 Мбаппе, 3:2 – 90+8 Гірассі (пен)

Суперником Реала у півфіналі стане французький Парі Сен-Жермен, який у драматичному протистоянні переграв мюнхенську Баварію.