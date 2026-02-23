Зірковий одноклубник Забарного встановив у себе на подвір'ї статую із головним трофеєм у кар'єрі

Захисник ПСЖ Люка Ернандес вирішив нагадати всім про головний тріумф у кар'єрі максимально нестандартним способом.

Чемпіон світу-2018 встановив у своєму домі гігантську червону статую горили у формі збірної Франції з Кубком світу в руках.

Фанати були, м'яко кажучи, здивовані. Кардри артоб'єкта швидко розлетілися мережею, втім, за яскравою формою стоїть цілком продуманий символізм.

Читайте також : Реал готовий викласти 100 мільйонів за зірку ПСЖ – ЗМІ

Скульптура належить до серії "Wild Kong" сучасного французького художника Річарда Орлінського, відомого своїми роботами у вигляді могутніх тварин із геометричними формами та глянцевим покриттям.

Образ Конга в його інтерпретації символізує силу, первісну енергію та внутрішню міць – риси, які часто асоціюються зі спортом найвищого рівня.

У версії Ернандеса горила одягнена у форму національної збірної Франції та тримає трофей мундіалю – очевидний відсил до перемоги на чемпіонаті світу 2018 року.

Раніше повідомлялося, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив до рейтингу найшвидших гравців Ліги чемпіонів.