Зірковий одноклубник Забарного встановив у себе на подвір'ї статую із головним трофеєм у кар'єрі
Захисник ПСЖ Люка Ернандес вирішив нагадати всім про головний тріумф у кар'єрі максимально нестандартним способом.
Чемпіон світу-2018 встановив у своєму домі гігантську червону статую горили у формі збірної Франції з Кубком світу в руках.
Фанати були, м'яко кажучи, здивовані. Кардри артоб'єкта швидко розлетілися мережею, втім, за яскравою формою стоїть цілком продуманий символізм.
Скульптура належить до серії "Wild Kong" сучасного французького художника Річарда Орлінського, відомого своїми роботами у вигляді могутніх тварин із геометричними формами та глянцевим покриттям.
Образ Конга в його інтерпретації символізує силу, первісну енергію та внутрішню міць – риси, які часто асоціюються зі спортом найвищого рівня.
У версії Ернандеса горила одягнена у форму національної збірної Франції та тримає трофей мундіалю – очевидний відсил до перемоги на чемпіонаті світу 2018 року.
