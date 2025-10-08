Рома планує підписати конкурента Довбику в зимове трансферне вікно

Рома планує підписати ще одного форварда під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Римський клуб прагне підсилити атакувальну ланку, однак наразі невідомо, кого з нападників розглядають у керівництві "вовків".

Наразі в Ромі грають два форварди – гравець збірної України Артем Довбик та ірландець Еван Фергюсон. Обидва нападники не вражають результативністю цього сезону.

#ASRoma are planning to sign a new forward in January’s transfer window. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2025

Довбик забив 1 гол та віддав 1 асист у 7 матчах за римлян, а Фергюсон має лише одну гольову передачу, хоч і провів на полі більше ігрового часу за українця.

Напередодні головний тренер Роми Джан Пʼєро Гасперіні заявив, що український нападник Артем Довбик добре зіграв у грі проти Фіорентини.

Нагадаємо, що портал Transfermakrt оновив трансферну вартість футболістів чемпіонату Італії, в якому Довбик втратив 5 мільйонів у ціні: якщо раніше він оцінювався у 30 мільйонів євро, то тепер – у 25.