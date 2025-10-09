Всі гравці готові, – Довбик висловився напередодні матчу України проти Ісландії

Нападник збірної України Артем Довбик висловився про майбутній матч проти Ісландії в межах третього туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року.

Форвард поспілкувався з Youtube-каналом ВЗБІРНА.

"Я думаю, що всі гравці готові до матчів. Ми зіграли велику кількість ігор проти дуже сильних колективів, тому у кожного мають бути свої моменти – де залишатись сконцентрованим, як не програти боротьбу.

Ця команда гратиме довгими передачами, буде багато боротьби, але треба бути готовим до всього", – розповів Довбик.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

