Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Всі гравці готові, – Довбик висловився напередодні матчу України проти Ісландії

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 14:29
Всі гравці готові, – Довбик висловився напередодні матчу України проти Ісландії
Артем Довбик
Getty Images

Нападник збірної України Артем Довбик висловився про майбутній матч проти Ісландії в межах третього туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року.

Форвард поспілкувався з Youtube-каналом ВЗБІРНА.

"Я думаю, що всі гравці готові до матчів. Ми зіграли велику кількість ігор проти дуже сильних колективів, тому у кожного мають бути свої моменти – де залишатись сконцентрованим, як не програти боротьбу.
Ця команда гратиме довгими передачами, буде багато боротьби, але треба бути готовим до всього", – розповів Довбик.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану. 

Раніше Артем Довбик оцінив свою поточну ігрову форму.

Збірна України з футболу Артем Довбик Збірна Ісландії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Артем Довбик

Довбик оцінив свою ігрову форму напередодні матчів збірної України
Треба було йти бити втретє: Довбик – про свої нереалізовані пенальті у матчі проти Лілля
Рома планує підписати конкурента Довбику в зимове трансферне вікно
Transfermarkt оновив вартість гравців чемпіонату Італії: Попов додав у ціні, Довбик – втратив
Гасперіні: Довбик зіграв з Фіорентиною дуже добре

Останні новини