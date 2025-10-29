Українська правда
Довбик втретє поспіль не потрапив у основу Роми на матч Серії А

Олег Дідух — 29 жовтня 2025, 19:16
Нападник збірної України Артем Довбик не потрапив у основний склад Роми на матч дев’ятого туру італійської Серії А проти Парми.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу, яка опублікувала склад команди Джан П’єро Гасперіні на матч.

Склад Роми: Свілар, Ермосо, Манчіні, Ндіка, Челік, Коне, Крістанте, Веслі, Соуле, Дибала, Фергюсон

Таким чином, Довбик залишається поза основою Роми на матч Серії А втретє поспіль. Раніше він залишався у запасі на матчі проти Інтера та Сассуоло, де виходив на заміни та отримав 35 і 40 хвилин ігрового часу відповідно. У поточному сезоні на рахунку Довбика 1 гол і 1 асист у 10 матчах за Рому в усіх турнірах.

Матч Рома – Парма відбудеться в середу, 29 жовтня, початок – о 19:30 за київським часом.

Раніше своєю думкою щодо українця поділився Франческо Тотті.

