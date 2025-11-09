Довбик – в основному складі Роми на матч з Удінезе

Нападник збірної України Артем Довбик потрапив до основного складу Роми на матч Серії А проти Удінезе.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

Для українця це буде лише третій вихід в старті у межах чемпіонату Італії цього сезону. Загалом Довбик зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Поєдинок проти Удінезе відбудеться сьогодні о 19:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру Довбика у гостьовому матчі з Рейнджерс (2:0) у межах 4 туру основного етапу Ліги Європи, наголосивши, що українець знаходиться у набагато кращій формі, ніж на початку сезону.