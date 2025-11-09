Довбик – в основному складі Роми на матч з Удінезе
Артем Довбик
AS Roma
Нападник збірної України Артем Довбик потрапив до основного складу Роми на матч Серії А проти Удінезе.
Про це повідомила пресслужба "вовків".
Для українця це буде лише третій вихід в старті у межах чемпіонату Італії цього сезону. Загалом Довбик зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.
Поєдинок проти Удінезе відбудеться сьогодні о 19:00 за київським часом.
Раніше головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру Довбика у гостьовому матчі з Рейнджерс (2:0) у межах 4 туру основного етапу Ліги Європи, наголосивши, що українець знаходиться у набагато кращій формі, ніж на початку сезону.