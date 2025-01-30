Довбик – в основному складі Роми на матч Ліги Європи проти Айнтрахта

Клаудіо Раньєрі визначився з основним складом Роми на вирішальний матч основного етапу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Рома: Свілар – Манчіні, Гуммельс, Ндіка – Салемакерс, Коне, Паредес, Лоренцо Пеллегріні, Анхеліньйо – Дібала, Довбик

Після сьомого туру римський клуб знаходиться на 21 місці у турнірній таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 9 очок.

Зазначимо, що Айнтрахт вже гарантував собі участь у плейоф турніру, розмістившись на другому місці заліку, набравши 16 залікових балів.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше свій склад на завершальний матч основного етапу ЛЄ оголосило київське Динамо.