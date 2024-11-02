Довбик повернувся у заявку Роми на матч Серії А з Вероною

Український нападник Роми Артем Довбик потрапив до заявки Роми на матч італійської Серії А з Вероною.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Поєдинок відбудеться завтра, 3 листопада, о 19:00 за київським часом на арені "Стадіо Марк'Антоніо Бентегоді" у Вероні.

Раніше 27-річний Довбик оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0).

У нинішньому сезоні нападник зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.

Наразі підопічні Івана Юрича з 13 балами в активі посідає десяту сходинку в турнірній таблиці Серії А.