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Довбик повернувся у заявку Роми на матч Серії А з Вероною

Станіслав Лисак — 2 листопада, 23:42
Довбик повернувся у заявку Роми на матч Серії А з Вероною
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик потрапив до заявки Роми на матч італійської Серії А з Вероною.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Поєдинок відбудеться завтра, 3 листопада, о 19:00 за київським часом на арені "Стадіо Марк'Антоніо Бентегоді" у Вероні.

Раніше 27-річний Довбик оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0).

У нинішньому сезоні нападник зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.

Наразі підопічні Івана Юрича з 13 балами в активі посідає десяту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

Верона Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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