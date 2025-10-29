Забив переможний гол: визначилася оцінка Довбика за матч Роми проти Парми в Серії А
Артем Довбик
Getty Images
Український нападник Роми Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок серед усіх гравців матчу 9-го туру італійської Серії А проти Парми (2:1).
Про це повідомляє портал SofaScore.
Гру форварда збірної України оцінили в 7,5 бала. Довбик провів на полі 17 хвилин, завдав лише одного удару, який виявився результативним. Власне, саме гол українця приніс Ромі перемогу.
Вищу оцінку у складі Роми має лише захисник команди Маріо Ермосо, на рахунку якого перший гол у зустрічі.
У поточному сезоні на рахунку Довбика 2 голи та 1 асист у 11 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше своєю думкою щодо українця поділився Франческо Тотті.