Нам дали серйозного ляпаса: Довбик – про реакцію збірної України на поразку від Північної Ірландії

Центрфорвард італійської Болоньї Артем Довбик вважає, що збірна України має взяти реванш у Північної Ірландії у 5-му турі групового етапу Ліги націй, оскільки національна команда не має права зазнавати таких розгромних поразок, як у першому поєдинку.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі УАФ.

"Перший матч видався таким… Нам дали серйозного ляпаса. Я зараз всередині команди бачу, як всі налаштовуються на цей матч. Потрібно зробити таку "отвєтку", тому що збірна України, я вважаю, не має допускати таких великих програшів, з рахунком 3:0, це дуже багато. Десь, можливо, не по грі, але в футболі немає помилок. Тому потрібно зробити менше помилок. Але я розумію, що зараз команда налаштована дуже серйозно на матч".

Збірна України гратиме проти Північної Ірландії 14 листопада. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цієї гри, ознайомитися з котрою ви можете за цим посиланням.

Перша зустріч між командами у жовтні завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3. У 4-му турі наша команда не втримала нічию з Угорщиною на останніх хвилинах та поступилася – 1:2.

У заключному поєдинку групового етапу Ліги націй команда Андреа Мальдери змагатиметься з Грузією 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. У попередньому поєдинку колективи розписали нульову нічию.

Напередодні наставник "синьо-жовтих" Андреа Мальдера розповів про кадрові втрати збірної України та поділився емоціями від знайомства з півзахисником Брентфорда Єгором Ярмолюком.