Довбик прокоментував інформацію про свою травму коліна

Форвард Роми та збірної України Артем Довбик прокоментував інформацію про свої проблеми з коліном.

Нападника цитує Трибуна.

"В мене все добре, не розумію, для чого вони це пишуть. Схоже, що хтось спеціально це робить", – заявив гравець.

Нагадаємо, раніше в Corriere dello Sport з’явилася інформація про те, що Довбик протягом останніх 5 місяців страждає від болю в коліні. Італійське видання стверджує, що тренерський штаб Роми збирається поберегти Артема у матчі Серії А проти Парми (16 лютого), щоби українець зміг зіграти в повну силу в матчах Ліги Європи проти Порту (13 і 20 лютого).

У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 3 асисти у 32 матчах за Рому в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Рому влітку може очолити Мауріціо Саррі.